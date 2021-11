Roma, ruba furgone e scappa: preso dopo inseguimento

Attraverso il gps il mezzo è stato poi localizzato all'interno di un deposito. Denunciati per ricettazione il titolare del deposito e l'uomo alla guida del furgone

Inseguimento ieri mattina su via Portuense a Roma. Una pattuglia della polizia stradale, dopo la segnalazione di un furto di un furgoncino a Fiumicino, ha intercettato il mezzo e lo ha inseguito. Durante l’operazione si è sollevato in volo anche l'elicottero della polizia. Attraverso il gps il mezzo è stato poi localizzato all'interno di un deposito. Denunciati per ricettazione il titolare del deposito e l'uomo alla guida del furgone.