Incidente a Roma, scontro tra un taxi e una moto: morto 53enne

Lo schianto è avvenuto ieri sera, verso le 19.30, in via Nomentana, all'intersezione con via Asmara. Sequestrati i mezzi coinvolti, ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire esatta dinamica dell'accaduto

Un uomo di 53 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera, verso le 19.30, in via Nomentana, all'intersezione con via Asmara, a Roma. Secondo quanto ricostruito un taxi si è scontrato con una moto Honda FJS 400, guidata dall'uomo di 53 anni il quale è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è poi deceduto nelle ore successive. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le pattuglie del II Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno proceduto al sequestro dei mezzi coinvolti e ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire esatta dinamica dei fatti.