Automobilista sulla Pontina va a 165km/h, 847 euro di multa

Durante i servizi predisposti dalla polizia stradale di Latina è stato sanzionato un automobilista che sfrecciava sulla SS148 "Pontina" alla velocità di 165 km/h. Oltre al ritiro della patente di guida, dovrà pagare una contravvenzione pari ad 847 euro e gli verranno detratti 10 punti sulla patente.

I controlli

Nel mese di ottobre, la polizia stradale di Latina ha adottato una serie di dispositivi supplementari rispetto a quelli ordinari, finalizzati a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, arrivando a mettere in campo sulle arterie maggiormente trafficate della provincia pontina 281 pattuglie. Gli equipaggi sono intervenuti anche per situazioni emergenziali e per prestare soccorso/assistenza agli utenti della strada: sono stati registrati 272 soccorsi a terzi.