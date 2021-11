Per via delle notevoli dimensioni del pino marittimo, è stato necessario l'utilizzo di una gru per rimuoverlo dalla sede stradale

Un grosso albero si è abbattutto al suolo nella notte in via Casilina, nel comune di Palestrina, vicino Roma. Sul posto i vigili del fuoco. Per via delle notevoli dimensioni del pino marittimo, è stato necessario l'utilizzo di una gru per rimuoverlo dalla sede stradale. Non si registrano feriti.