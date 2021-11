Roma, va in ospedale e gli occupano la casa: riconsegnata l'abitazione

È stata riconsegnata questo pomeriggio la casa a Ennio Di Lalla, l'uomo che nei giorni si era visto occupare la propria abitazione, nel quartiere Don Bosco, mentre era in ospedale per alcuni controlli. Alla riconsegna erano presenti Barbara Funari, assessore alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale, e Tobia Zevi, assessore alle Politiche abitative.

L'assessore Funari: “Sostegno in questo delicato momento”

Gli assessori hanno voluto incontrare personalmente ed esprimere a Di Lalla la loro solidarietà per la vicenda che lo ha coinvolto. “Ho espresso al signor Ennio la vicinanza dell’amministrazione, già manifestatagli telefonicamente dal sindaco Roberto Gualtieri, assicurandogli sostegno in questo delicato momento. Voglio anche ringraziare le forze dell’ordine per la professionalità e sensibilità mostrata in questi giorni nell’intervenire in una situazione così delicata”, ha dichiarato Funari.

La telefonata di Gualtieri

Il sindaco di Roma questa mattina ha chiamato Di Lalla esprimendo “la sua solidarietà e vicinanza ricordando che gli assessori alle Politiche Abitative e alle Politiche Sociali da giorni seguono con attenzione la vicenda. Gualtieri e Di Lalla si sono poi lasciati con la promessa di incontrarsi per un caffè nei prossimi giorni", hanno fatto sapere da Palazzo Senatorio.