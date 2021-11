L’uomo è finalmente riuscito a rientrare nella propria abitazione nel quartiere Don Bosco: era stato costretto a chiedere ospitalità al fratello perché, tornato da qualche giorno di ospedale per via di alcuni controlli, aveva trovato la dimora occupata da una 28enne. Stamattina i carabinieri hanno liberato l’appartamento: all’arrivo dei militari la donna aveva già lasciato l’edificio

Un 86enne è riuscito finalmente a rientrare in casa nel quartiere Don Bosco a Roma dopo essere stato costretto a chiedere ospitalità al fratello per oltre 20 giorni perché, dopo essersi sottoposto in ospedale ad alcuni controlli per qualche giorno, al suo rientro aveva trovato l’appartamento occupato da una donna di 28 anni.

La vicenda

L’uomo, che vive nel quartiere Don Bosco a Roma, aveva trascorso qualche giorno in ospedale per sottoporsi al alcuni controlli medici e al suo ritorno aveva trovato l'appartamento occupato, con tanto di serratura cambiata. Non riuscendo a rientrare in casa, aveva chiamato le forze dell'ordine ma nell'immediato si era dovuto limitare a sporgere denuncia contro la donna che aveva preso possesso di casa sua. Oggi finalmente ha potuto varcato nuovamente la porta del suo appartamento, accompagnato dai carabinieri. Al loro arrivo la donna aveva già lasciato l'edificio.