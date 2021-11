Roma, uomo in strada con ascia a San Lorenzo: bloccato dai carabinieri

Alcuni abitanti hanno dato l'allarme dopo aver visto l'uomo aggirarsi per le strade del quartiere con l'arma. È stato portato in caserma per vagliare la sua posizione

Un uomo che si si aggirava con un'ascia in mano nel quartiere romano di San Lorenzo è stato bloccato dai carabinieri. È stato portato in caserma per vagliare la sua posizione.

In strada a San Lorenzo con un'ascia

Intorno alle 9 alcuni abitanti hanno dato l'allarme dopo aver visto l'uomo aggirarsi per le strade del quartiere con l'ascia. Quando i carabinieri lo hanno bloccato pare fosse in stato confusionale. A quanto si apprende, avrebbe danneggiato due auto in sosta.