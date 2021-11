Vaticano, Papa nomina una suora nuovo segretario del Governatorato

Sarà una suora a ricoprire la carica di segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Lo ha deciso papa Francesco, il quale ha affidato l'incarico a suor Raffaella Petrini finora Officiale della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. È la prima donna a guidare l'organismo, istituito il 20 marzo 1939, che esercita il potere esecutivo, in vece del Papa, nello Stato della Città del Vaticano, e che dal punto di vista del diritto internazionale è un'entità distinta dalla Santa Sede.

Chi è suor Raffaella Petrini

Suor Petrini è nata a Roma il 15 gennaio 1969. Ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche presso la Libera Università Internazionale degli Studi Guido Carli e il Dottorato presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, dove è attualmente Docente. Dal 2005 finora è stata Officiale della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

Nominato anche il vice segretario

Il Papa ha anche nominato un laico vice segretario generale del Governatorato. Si tratta dell'avvocato Giuseppe Puglisi-Alibrandi. Nato a Roma il 23 ottobre 1966, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Dal 2014 è Officiale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano mentre dal 2017 è Capo Ufficio dell'Ufficio Giuridico, Stato Civile, Anagrafe e Notariato. Il Papa ha oggi anche nominato membro della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano il cardinale Mauro Gambetti, che è arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, presidente della Fabbrica di San Pietro e vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano.