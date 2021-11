Ostia, donna uccisa in casa con un colpo di fucile: fermato il marito

Dalle prime informazioni sembra che l'uomo, portato in commissariato, sia stato trovato sul divano in stato confusionale con l'arma accanto

Una donna di 77 anni è stata uccisa con un colpo di fucile in casa a Ostia, in via Giulio Minervini. Sul posto la polizia che ha fermato il marito, 79enne. Dalle prime informazioni sembra che l'uomo all'arrivo della polizia sia stato trovato sul divano in stato confusionale con il fucile accanto. L'allarme è scattato quando sono stati sentiti alcuni spari provenire dall'appartamento.

L'anziano è stato portato in commissariato per essere ascoltato. Da chiarire la dinamica dell'accaduto.