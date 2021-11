Roma, trave cade dal ponte della ferrovia in via delle Capannelle

La polizia ha chiuso via delle Capannelle, da Via Appia Nuova a Via Tuscolana, in entrambi i sensi di marcia, Non si registrano feriti

Una trave è caduta questa mattina, intorno alle 6:45, dal ponte della ferrovia in via delle Capannelle a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area con la chiusura di via delle Capannelle, da Via Appia Nuova a Via Tuscolana, in entrambi i sensi di marcia, mandando il traffico in tilt. Fortunatamente, il cedimento non ha causato danni né feriti. Secondo quanto riferito da Roma Today, la trave sarebbe crollata dopo essere stata urtata da un camion Ama.