Roma, nuova manifestazione No Green pass e No Vax

Tornano in piazza i No Green pass con una nuova protesta nel centro di Roma. I manifestanti stanno raggiungendo piazza Ugo La Malfa a Circo Massimo, dove è intervenuto l'attore Enrico Montesano. Erano previsti anche gli interventi della deputata Sara Cunial, ex 5 Stelle ora Gruppo Misto nota per le sue posizioni no vax, e dell'avvocato Edoardo Polacco, che però non potranno essere presenti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE NEL LAZIO).

La manifestazione

"Trieste è in ogni piazza" e "zona libera" sono alcuni degli striscioni. I manifestanti intonano cori "la gente come noi non molla mai" e alcuni sventolano bandiere tricolore. Nella stessa area di Circo Massimo, nel pomeriggio, è stato preavvisato anche un sit-in di "Liberi cittadini". Fischi per il premier Mario Draghi e per il ministro Luciana Lamorgese.

Montesano: "Futuro è creare forza che ci rappresenti"

"La polizia a Trieste ha usato maniere un po' troppo forti, ma la responsabilità è di chi impartisce gli ordini e dobbiamo capire certe cose. Certo, si poteva evitare di eccedere. Il futuro è creare una forza che ci rappresenti". Lo ha detto Enrico Montesano prendendo la parola nel corso della manifestazione No-Vax e no Green pass al Circo Massimo. Alle parole di Montesano che ha difeso l'operato delle forze dell'ordine: i manifestanti hanno risposto fischiando. L'attore ha poi aggiunto: "Noi i morti li rispettiamo, sono loro che non li rispettano perché hanno lasciato morire persone da sole in ospedale senza neanche un parente. Sarà una manifestazione pacifica e senza cortei. Vaccinati e non vaccinati siamo tutti uguali.Basta con queste divisioni". In tema vaccini l'attore ha detto che "proteggono ma non immunizzano" e ha lanciato lo slogan, poi intonato dalla piazza, "giù le mani dai bambini".