Ostia, occupa abusivamente 25 garage Ater: denunciato

I militari hanno riscontrato che l'uomo occupava illecitamente e senza alcun titolo ben 25 garage nel seminterrato di una palazzina di proprietà dell'Azienda Territoriale per l'edilizia Residenziale del comune di Roma. Di questi 22 erano utilizzati come depositi di vario materiale, principalmente connessi all'attività commerciale gestita dall'uomo, altri tre concessi in locazione a terzi e uno utilizzato come unità abitativa.