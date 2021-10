Roma, Gualtieri proclamato sindaco: oggi passaggio consegne con Raggi

Roberto Gualtieri è stato proclamato sindaco di Roma in seguito ai risultati del ballottaggio durante le ultime elezioni amministrative. (LO SPECIALE ELEZIONI – TUTTI I RISULTATI ELETTORALI - I SINDACI ELETTI) Oggi è atteso lo scambio di consegne con la sindaca uscente Virginia Raggi: Gualtieri andrà in Campidoglio e per la prima volta salirà a Palazzo Senatorio da primo cittadino della Capitale, dove ad attenderlo ci sarà la sindaca uscente Virginia Raggi. Lo scambio di consegne tra i due si terrà alle 11, fanno sapere dallo staff del neo sindaco. Raggi aveva incontrato Gualtieri, come anche il suo avversario Enrico Michetti, prima del ballottaggio e gli aveva illustrato i dossier più importanti per la Capitale. Intanto, Gualtieri ha ricevuto una telefonata di Bill de Blasio, sindaco di New York, che gli ha fatto i suoi auguri per il nuovo incarico in Campidoglio.