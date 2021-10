Roma, uomo muore travolto da auto: si costituisce conducente

L'automobilista è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale, mentre l'auto è stata sequestrata per i successivi rilievi tecnici

Ha investito un uomo sabato notte alla periferia di Roma, che è morto per l'impatto. L'automobilista si è presentato ieri sera agli uffici della stazione carabinieri di Prenestina, accompagnato dai legali di fiducia. Si tratta di un uomo di 36 anni.

La vicenda

La vittima, un coetaneo togolese è stato travolto su via Anagnina. L'automobilista è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale, mentre l'auto è stata sequestrata per i successivi rilievi tecnici.