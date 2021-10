Principio d'incendio in un appartamento di un palazzo di largo Beltramelli, in zona Casal Bruciato a Roma. A dare l'allarme una condomica che sentiva puzza di bruciato. Sul posto vigili fuoco e polizia. Entrati in casa, hanno trovato all'interno solo due cani che sono stati tratti in salvo. Il principio d'incendio sarebbe stato innescato da un asciugacapelli dimenticato acceso sul letto.