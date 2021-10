Elezioni comunali Latina, Coletta: “Momento di rilancio per la città”

"Questo è il momento del rilancio per Latina, dopo avere risanato il nostro comune ora bisogna alzare la testa e guardare al futuro. Bisogna lavorare per il bene comune". Così Damiano Coletta, il candidato di centrosinistra, parla al suo comitato dopo la vittoria alle urne con il 54,90 per cento, a fronte del 45,10 per cento ottenuto dall'avversario di centrodestra Vincenzo Zaccheo, in seguito allo scrutinio di tutte e 116 le sezioni (LO SPECIALE ELEZIONI – TUTTI I RISULTATI ELETTORALI - I SINDACI ELETTI NELLE PRINCIPALI CITTÀ - IL BALLOTTAGGIO A LATINA).

Coletta: “È il momento dello sviluppo”

"È il momento del rilancio, dello sviluppo - dice Coletta- il mio pensiero è anche per chi durante al pandemia ha avuto un dolore, per chi ha perso il lavoro: è tempo di ridurre le disuguaglianze sociali, è tempo di una città solidale. I giovani sono stati la mia e la mia energia in questa campagna elettorale, Latina ha un futuro". Coletta ha poi sottolineato: "neanche tutto il centrodestra si è riconosciuto nella scelta di Zaccheo, dico di lavorare per il bene comune".