Ballottaggio elezioni Latina, chiuse le urne: in corso lo spoglio

Le urne si sono chiuse alle 15, in corso lo spoglio per decretare chi sarà il nuovo sindaco tra Vincenzo Zaccheo, candidato del centrodestra, e Damiano Coletta, candidato del centrosinistra. Con 11 sezioni scrutinate su 116, Coletta è in vantaggio rispetto a Zaccheo

È in corso lo spoglio a Latina per decretare chi sarà il nuovo sindaco dopo il ballottaggio tra Vincenzo Zaccheo, candidato del centrodestra che nel primo turno ha ottenuto il 48,84 per cento dei consensi, e Damiano Coletta, candidato del centrosinistra e sindaco uscente che ha preso il 35,1% dei voti. L'affluenza alle urne alle ore 15 di oggi, con i dati di 31 su 63 dei Comuni totali al voto raccolti dal Viminale, si attesta al 48,95%. Al primo turno alla stessa ora era stata del 58,35 %. Dunque è di ben dieci punti percentuali il calo di affluenza e la disaffezione alle urne che si era già registrata in maniera forte quindici giorni fa, al primo turno.

Exit poll: Coletta in vantaggio

Con 11 sezioni scrutinate su 116, Coletta si attesta al 57,01 per cento dei voti (2.671) rispetto a Zaccheo con il 42,99 per cento (2.014 voti).

I candidati al ballottaggio

Vincenzo Zaccheo, 74 anni e diplomato in ragioneria, aderisce nel 1970 al Movimento Sociale Italiano e viene eletto consigliere comunale a Latina: carica a cui verrà riconfermato in tutte le successive elezioni. Nel 1985 è consigliere regionale con Msi-Dn fino al 1990. Eletto sindaco per due volte nel capoluogo, nel 2002 e nel 2007, si ricandida quest’anno sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Unione di Centro, Cambiamo!, “Latina nel cuore” e “Vola Latina”.

Damiano Coletta, 61 anni e laureato in Medicina con specialistica in Cardiologia alla Sapienza di Roma, è responsabile dal 2010 della U.O.S. “Elettrofisiologia e Cardiostimolazione” dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Consulente cardiologo della Top Volley Latina e per la Medicina dello sport, è stato calciatore professionista: cresciuto nelle giovanili del Latina, totalizza 14 presenze col Pescara in Serie B nella stagione ’81-’82, per poi militare in Serie C2 con Giulianova, Fidelis Andria e Pro Cisterna. Eletto sindaco nel 2016, tenta il bis sostenuto da Pd, “Lista Bene Comune”, “Per Latina 2032” e “Riguarda Latina”.