Vaccini, premio Nobel Giorgio Parisi fa terza dose: "È fondamentale"

Secondo il fisico "la paura di vaccinarsi è irrazionale. È abbastanza chiaro che siamo in una situazione molto buona per via delle vaccinazioni"

Il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha fatto la terza dose del vaccino anti Covid. "Fare la terza dose del vaccino è fondamentale perché riduce ulteriormente la probabilità di prendere la malattia in forma sintomatica e grave", ha dichiarato Parisi all'ANSA.

"La paura di vaccinarsi è irrazionale"

Il fisico si è vaccinato a Roma, vicino all'Università La Sapienza. Un'iniezione al braccio sinistro e poi la consueta attesa di un quarto d'ora. La sua terza dose è stata anche l'occasione per dire che "la paura di vaccinarsi è irrazionale. È abbastanza chiaro che siamo in una situazione molto buona per via delle vaccinazioni" ed è "molto ragionevole - ha aggiunto - che tutti coloro sopra i 60 anni facciano la terza dose, così come tutti coloro che sono esposti a contatti".