Monterotondo, 21enne trovato in strada ferito e privo di sensi

Il giovane, ricoverato al Policlinico Gemelli in gravi condizioni, è stato trovato in via Ugo Bassi, nel centro storico della cittadina alle porte di Roma. Al momento la pista più accreditata è quella di un'aggressione violenta

Privo di sensi, riverso in una pozza di sangue a bordo strada in via Ugo Bassi, in pieno centro storico, a Monterotondo, cittadina alle porte di Roma. È così che nelle ore scorse i carabinieri hanno trovato un 21enne del posto. Il giovane, soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma, si trova ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata.

L'ipotesi degli investigatori

Secondo quanto si apprende, il giovane avrebbe riportato lesioni multiple: trauma facciale, frattura di una vertebra e lesione della milza, e non può ancora fornire la sua versione di quanto accaduto ai militari che piantonano la sua stanza. I carabinieri del nucleo investigativo, su input della procura di Tivoli, stanno cercando di ricostruire gli attimi precedenti al ritrovamento. Al momento la pista più accreditata sembra essere quella di un'aggressione violenta.