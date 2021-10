Trasporti, sciopero a Roma: chiusa metro C e ridotte A e B

In città, la mobilitazione dei sindacati di base, unita alla pioggia e ad alcune manifestazioni in corso, sta creando disagi alla circolazione, con traffico sostenuto in diverse aree della Capitale

Metro C chiusa e linee A e B a servizio ridotto a Roma per lo sciopero nazionale dei trasporti. In città, la mobilitazione dei sindacati di base, unita alla pioggia e ad alcune manifestazioni in corso, sta creando disagi alla circolazione, con traffico sostenuto in diverse aree della Capitale. Chiusa anche la ferrovia Termini-Centocelle.