Incidente a Roma, auto esce di strada: muore un 33enne

È accaduto questa mattina intorno alle 7.30 in Via di Santa Maria di Galeria, in zona Boccea. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti

Un uomo di 33 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto stamattina a Roma. L'auto su cui viaggiava è uscita fuori strada intorno alle 7.30 in Via di Santa Maria di Galeria, in zona Boccea. Sul posto pattuglie della polizia locale del XIV Gruppo Montemario. Restano da accertare le cause per le quali il 33enne ha perso il controllo della vettura. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.