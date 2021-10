Roma, senza patente alla guida dà false generalità: denunciato

La scorsa notte, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno denunciato un ragazzo di 22 anni, già con precedenti per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale. In particolare i carabinieri lo hanno fermato mentre era alla guida di una piccola utilitaria in via della Acacie. Alla richiesta di fornire dei documenti di identità ha dichiarato false generalità. Identificato, è risultato essere sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita.