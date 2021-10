Elezioni Roma, Conte: “Giusto candidare Raggi, hanno pesato attacchi”

"Non è stato un errore candidare Virginia Raggi perché a nostro avviso ha fatto bene come sindaca anche se, obiettivamente, ha avuto tante difficoltà sin dalla partenza e ha avuto anche tanti attacchi, anche se nessuno vuole nascondersi dietro questo”, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Carbonia per un mini tour elettorale in vista delle amministrative del 10 e 11 ottobre in Sardegna. (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUL VOTO - LO SPECIALE ELEZIONI - LE REAZIONI DEI LEADER POLITICI - IL SITO DEL GOVERNO)

Conte: "Se Roma correrà sarà per i risultati raggiunti"

"Se non siamo stati premiati non possiamo scaricare solo sugli attacchi - ha aggiunto - Secondo me, se il nuovo sindaco avrà la possibilità di gestire Roma e farla correre lo si deve ai risultati raggiunti e ai conti rimessi in ordine".