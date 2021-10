Velletri, uccide la moglie e poi si toglie la vita

Per chi indaga il 72enne avrebbe colpito più volte la moglie con un oggetto contundente per poi uccidersi

Un uomo di 72 anni è morto dopo essersi lanciato dal terzo piano e in casa i soccorritori hanno trovato la moglie, Lucia Massimo di 70 anni, senza vita con diverse ferite sul corpo. E' successo stamattina a Velletri, vicino Roma. Sul posto 118 e carabinieri che indagano sull'accaduto. Si ipotizza un femminicidio seguito dal suicidio dell'uomo.

La ricostruzione dei fatti

A quanto ricostruito, il 72enne Paolo Iannello si è buttato dalla finestra dell'abitazione al terzo piano dove viveva la coppia. Soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale, è deceduto poco dopo. Per chi indaga avrebbe colpito più volte la moglie con un oggetto contundente per poi uccidersi. L'uomo è un ex carabiniere, non più nell'Arma da circa 15 anni.