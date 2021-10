Incidente Roma, scontro tra auto sul Grande raccordo anulare: 4 feriti

Lo schianto, che ha coinvolto due veicoli, è avvenuto all'altezza dello svincolo Casilina. Un uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso

Quattro persone sono rimaste ferite, una di loro in maniera grave, a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto, avvenuto la scorsa notte sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dello svincolo Casilina. Un uomo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo di una delle auto e dopo essere stato liberato dai pompieri è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto per i rilievi la polizia stradale.