Proteste lavoratori Alitalia e No Green pass a Roma, nove denunciati

Sono nove le persone denunciate dalla polizia per le proteste dei giorni scorsi dei lavoratori Alitalia sulla Roma-Fiumicino e contro il Green pass a porta San Giovanni a Roma. In particolare, il 24 settembre, nel corso della manifestazione dei lavoratori Alitalia alcune centinaia di manifestanti hanno forzato il cordone delle forze dell'ordine e invaso la Roma-Fiumicino bloccando il traffico per alcune ore. In sei sono stati denunciati dalla Digos. Di questi, quattro sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di resistenza e lesioni. Una per blocco stradale, per cui è prevista la sanzione amministrativa che va da mille a quattromila euro.

Le denunce

Tre, invece, i denunciati per il corteo estemporaneo partito al termine della manifestazione di sabato scorso a San Giocanni. Uno per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, il secondo perché ritenuto responsabile di istigazione a disobbedire alle leggi per aver incitato la folla a dare vita al corteo non autorizzato ed esserne stato materialmente il promotore, il terzo per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Per altre 26 persone sono state individuate, invece, solo responsabilità di carattere amministrativo per aver bloccato il traffico su via Appia.