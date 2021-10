Green Pass covid, la vicequestore: "Illegittimo, viola Costituzione"

"Il green pass è illegittimo, viola la nostra Costituzione e io ho giurato sulla Costituzione. Io non ho solo il diritto di manifestare le mie idee, ma anche e soprattutto il dovere". E' quanto ha sostenuto a Non è l'Arena la vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò, sottoposta a procedimento disciplinare dopo essere intervenuta sul palco in piazza san Giovanni, a Roma, durante la manifestazione contro il green pass. "La prima cosa che ho fatto quando sono salita sul palco è stata dire che sono una libera cittadina, quindi manifestavo come chiunque altro. Fatemelo sapere se un poliziotto non può più manifestare le proprie idee", ha concluso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)