Roma, incidente sul Lungotevere Aventino: morto 22enne, tre feriti

Un incidente è avvenuto all'alba di oggi sul Lungotevere Aventino, all'altezza di ponte Palatino, a Roma. Un 22enne è morto e altri tre giovani sono rimasti feriti nello schianto che ha coinvolto l'auto su cui viaggiavano. Il traffico è bloccato in tutta la zona, in particolare sul Lungotevere in direzione centro. Sul posto sono presenti le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della polizia locale.

L'incidente

Dalle prime informazioni, i quattro ragazzi viaggiavano a bordo di una auto finita contro un palo della luce che è stato divelto. Il 22enne è deceduto sul colpo, gli altri tre sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, quindi in gravi condizioni. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non si escluderebbe l'alta velocità quale causa dell'impatto.