Donna trovata morta in casa vicino Roma, ha ferita alla testa

Una donna è stata trovata morta in casa ieri a Tor San Lorenzo, vicino a Roma. A dare l'allarme è stata la domestica che ha trovato la 68enne, pensionata e vedova, a terra in un lago di sangue. Sul posto 118 e carabinieri: secondo quanto si apprente, la donna presentava una vistosa ferita alla testa. Sono in corso indagini: non si esclude l'omicidio. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.