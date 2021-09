"UgoMania", Velletri celebra Ugo Tognazzi a 100 anni dalla nascita

In attesa dell’anniversario, che ricorre il 23 marzo 2022, fino a dicembre sono diversi gli appuntamenti in città dedicati al grande attore. Si inizia con la mostra fotografica “Ugo e Velletri”. Seguiranno una maratona cinematografica, il contest culinario "Un cuoco prestato al cinema" e la presentazione del libro "Ugo, la vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio", scritto dai figli

A Velletri è iniziato il conto alla rovescia verso i festeggiamenti del centesimo anniversario della nascita di Ugo Tognazzi. "UgoMania - Velletri per Ugo” è il titolo scelto per la rassegna, che fino a dicembre proporrà un calendario ricco di iniziative per celebrare uno dei più grandi interpreti del cinema italiano in vista del grande evento per i 100 anni, in programma il 23 marzo 2022.