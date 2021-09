Incidente a Roma, ubriaco al volante investe ragazza: arrestato 52enne

L’uomo ha proseguito la corsa a bordo di un furgoncino dopo aver travolto una 20enne sulle strisce pedonali nella serata di ieri, in via Cassia, ma è stato ammanettato dai carabinieri

Un 52enne ubriaco alla guida di un furgoncino ha investito una 20enne peruviana sulle strisce pedonali e ha proseguito la corsa, ma è stato poi arrestato dai carabinieri. È accaduto ieri sera a Roma su via Cassia. La giovane è stata trasportata in ospedale, dov'è stata giudicata guaribile in 10 giorni. Il mezzo dell’uomo è stato sequestrato.

L’incidente e l’arresto

Il 52enne è passato con il semaforo rosso ad alta velocità e ha investito la ragazza. A inseguirlo a distanza alcuni automobilisti che hanno fornito ai carabinieri le coordinate sulla direzione dell'auto pirata. L'uomo è stato fermato poco dopo dai militari della stazione La Storta. È risultato positivo all'alcol test con un tasso alcolemico superiore di tre volte al limite consentito.