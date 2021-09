Danneggia la fontana di Campo de' Fiori, denunciato turista

Un turista inglese di 25 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo che, calandosi nella fontana di Campo de' Fiori, al centro di Roma, ha danneggiato il sistema di riciclo dell'acqua. I danni fortunatamente non hanno riguardato la struttura storico-architettonica del monumento. Il ragazzo è stato individuato nel corso di un servizio di contrasto alla cosiddetta 'mala movida', disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per il fine settimana. E' stato denunciato per danneggiamento.