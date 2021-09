Roma, motociclista ferito in incidente: denunciato pirata della strada

L'uomo, in auto, ha urtato uno scooter ed è fuggito lasciando il ferito a terra, un 35enne trasportato in codice rosso al policlinico Casilino

E' stato rintracciato e denunciato a Roma l'uomo che due giorni fa si è dato alla fuga dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in cui è rimasto ferito un motociclista. Il sinistro è avvenuto in prossimità del Grande raccordo anulare di Roma: l'uomo, in auto, ha urtato uno scooter ed è fuggito lasciando il ferito a terra, un 35enne trasportato in codice rosso al policlinico Casilino. Nello scontro era rimasta ferita anche la passeggera di una seconda auto coinvolta.

Le indagini

Gli agenti del Gruppo Torri, diretti da Marco Alia, sono risaliti al veicolo e hanno individuato il responsabile, un 30enne che è stato denunciato all'autorità giudiziaria per fuga e omissione di soccorso. Fondamentali i raffronti di alcune testimonianze e la ricostruzione dei numeri parziali della targa del mezzo.