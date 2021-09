Whirlpool, lavoratori protestano al Mise: “Dateci risposte”. VIDEO

I lavoratori della Whirlpool di Napoli, arrivati in corteo davanti al Mise assieme ai sindacati, chiedono risposte sul futuro dello stabilimento. I manifestanti protestano tra fumogeni, musica e sirene. “Bisogna dare futuro a chi in questo momento gli è stato strappato ingiustamente", dice un manifestante. "Dobbiamo chiedere uno sciopero generale ai nostri segretari - aggiunge un altro - perché non è possibile che in Italia si continui a licenziare". Al ministero è previsto un tavolo al quale partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti, l'azienda, Invitalia, sindacati, regione Campania, ministero del lavoro e la viceministra Alessandra Todde.

La protesta

"La lotta è dura e non ci fa paura", "abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna al lavoro", "Napoli, Napoli non molla", hanno urlato i circa 200 lavoratori durante il corteo diretto al Mise dove è previsto il tavolo con l'azienda e il viceministro, Alessandra Todde. "Al ministero abbiamo doppio incontro - spiega Rosario Rappa, segretario generale Fiom Napoli - uno di procedura con il Ministero del lavoro e l'altro con il Mise dove ci dovrebbe essere presentato un piano industriale con un consorzio di imprese con l'obiettivo della riconversione dello stabilimento per la mobilità sostenibile che dovrebbe, oltre ad assorbire tutti i lavoratori, prevedere ulteriori assunzioni. Valuteremo con i lavoratori a fronte di un piano presentato". I sindacati chiedono di confrontarsi con soggetti industriali "credibili" perché dice Rappa, "tutte le industrializzazione al sud negli ultimi 30 sono stati fatti con banditi". "Quando diciamo soggetti industriali credibili, diciamo soggetti che già stanno sul mercato".