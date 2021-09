Bagnasco positivo al Covid: “Forma leggera, il vaccino mi ha protetto”

Il cardinale Angelo Bagnasco, presidente del Consiglio delle conferenze dei vescovi d’Europa, è risultato positivo al Covid. È stato lo stesso prelato a renderlo noto a Vatican News, cogliendo l’occasione per rinnovare l’invito a vaccinarsi. "Dico semplicemente la mia esperienza: ho il Covid - ha dichiarato l’arcivescovo emerito di Genova - ma in forma estremamente leggera, senza disturbi particolari e questa leggerezza penso sia sicuramente dovuta al fatto che ho concluso le vaccinazioni già dal maggio scorso. Quindi - ha concluso - era noto che anche con la vaccinazione si può essere contagiati e si può anche contagiare ma in forme estremamente leggere. Questa è la mia esperienza". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)