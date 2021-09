Ita: manifestazione dei lavoratori Alitalia a Fiumicino

Prosegue la mobilitazione dei lavoratori Alitalia dopo la rottura della trattativa con Ita sul contratto e sulla cigs. ieri si sono tenuti presidi a Roma in Piazza San Silvestro, in occasione dell'audizione in Parlamento del presidente esecutivo della NewCo, Alfredo Altavilla, e all'aeroporto di Fiumicino davanti alla sede della compagnia; oggi sempre a Fiumicino, nel piazzale antistante l'ingresso della palazzina Alitalia, sono in corso nuove mobilitazioni. Controllati dalle forze dell'ordine, sono oltre 500 i lavoratori presenti, con bandiere sindacali e striscioni recanti slogan di protesta. Al termine dell'assemblea davanti alla sede della compagnia, i lavoratori hanno sfilato in corteo all'aeroporto di Fiumicino.

Sindacati: "Da nostra iniziativa primi risultati"

Dai sindacati, che hanno lanciato ieri l'appello all'unità dei lavoratori, la richiesta di una sede istituzionale dove potersi confrontare con Ita, Commissari Alitalia e Ministeri.

"Sembra che abbiamo incassato una presa di coscienza hanno comunicato i sindacati ai lavoratori Alitalia in assemblea -. Ci giunge infatti voce che molto probabilmente stanno ragionando su una convocazione per domani al Ministero del Lavoro e che molto probabilmente si sta ragionando su una convocazione fatta da più ministri sulla situazione Alitalia". "Questo significa - ha detto Francesco Rocco Alfonsi, segretario nazionale Ugl Trasporto Aereo - che la nostra iniziativa, la nostra mobilitazione sta iniziando a segnare i primi risultati. Chiaramente questo ci obbliga a continuare e a non mollare nemmeno di un millimetro".