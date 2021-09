Roma, blitz a Tor Bella Monaca per sgomberare case Ater occupate

Blitz questa mattina in una delle quattro Torri di Tor Bella Monaca, al civico 50 di via Santa Rita da Cascia. Dalle prime luci dell'alba, oltre 100 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono sul posto per sgomberare alcuni alloggi Ater occupati irregolarmente da importanti esponenti di organizzazioni criminali.

L'operazione

A dare esecuzione ai provvedimenti emessi dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica, i caschi bianchi, coordinati da Stefano Napoli, dell'Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), VI Gruppo Torri e dell'Unità di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica. Sul posto personale Ater e alcune unità della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

All'operazione di sgombero dello stabile, noto come "Torre della Legalità", partecipano circa 150 agenti, del VI Distretto Casilino Nuovo, del Reparto Mobile della Polizia di Stato, dei Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca e della Polizia locale di Roma Capitale, sotto il coordinamento della Prefettura di Roma.

Lamorgese: "Bene ripristino legalità, grazie al prefetto"

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso soddisfazione per l'operazione. "Ringrazio il prefetto di Roma, le forze di polizia e la polizia locale per una azione di ripristino della legalità - ha sottolineato la titolare del Viminale - che rafforza la presenza dello Stato in una area urbana con una forte presenza criminale, consentendo di restituire gli alloggi ai legittimi assegnatari".