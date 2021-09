András Arató, uno dei meme più famosi del mondo in vacanza a Roma

L’anziano divenuto celebre come "Hide The Pain Harold” per via del suo sorriso stampato e dei suoi occhi che sembrano celare un sentimento di tristezza, ha trascorso alcuni giorni nella Capitale. E non mancano le foto con la sua inimitabile espressione davanti ai luoghi simbolo della città

Anche i meme vanno in vacanza. András Arató, l’anziano divenuto famoso in tutto il mondo come "Hide The Pain Harold” per via del suo sorriso stampato e dei suoi occhi che sembrano celare un sentimento di tristezza, diventando lo sfondo ideale per numerose battute e frasi ironiche, ha trascorso alcuni giorni di ferie a Roma, documentando il suo viaggio con diverse immagini pubblicate sul proprio profilo Facebook.