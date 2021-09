Corruzione ex dirigente Miur: Bianchi di Castelbianco ai domiciliari

Lo ha disposto il gip al termine dell’interrogatorio di garanzia di oggi nel carcere di Regina Coeli. L’imprenditore è stato arrestato la scorsa settimana con l'accusa di avere corrotto un ex alto funzionario del ministero dell'Istruzione. L’avvocato: “Il mio assistito ha risposto non avendo nulla da nascondere”

L'imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco, arrestato la scorsa settimana con l'accusa di avere corrotto un ex alto funzionario del ministero dell'Istruzione, Giovanna Boda, va agli arresti domiciliari. Lo ha disposto il gip al termine dell'interrogatorio di garanzia svolto oggi nel carcere di Regina Coeli. L'atto istruttorio è durato quasi tre ore.

Legale: “Mio assistito non ha nulla da nascondere”

"Il mio assistito ha oggi lungamente e dettagliatamente risposto all'interrogatorio di garanzia - spiega l’avvocato difensore Giandomenico Caiazza - non avendo nulla da nascondere. Non un solo bando di gara è stato vinto dall'istituto da lui fondato e presieduto se non per l'enorme prestigio e l'assoluta credibilità guadagnati nel mondo della scuola italiana in decenni di attività di assoluta qualità professionale e di riconosciuta eccellenza culturale. Con la dottoressa Boda intercorre un rapporto di antica e solida amicizia personale, mai tradottosi in alcuna attività istituzionale men che lecita. Il gip ha dato atto della piena disponibilità del mio assistito a rispondere a tutte le domande a lui poste, ed ha disposto all'esito la sostituzione del carcere con gli arresti domiciliari. Il tempo saprà essere galantuomo".