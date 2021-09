Turismo, staffetta europea della via Francigena: oggi la tappa a Roma

Il cammino, per un totale di 3.200 chilometri, proseguirà poi verso Santa Maria di Leuca. Il viaggio ha lo scopo di sensibilizzare le istituzioni per rilanciare la candidatura a Patrimonio Mondiale dell’Umanità della via, promossa dalle regioni italiane e dal Ministero della Cultura. Il gruppo del “Road to Rome” sarà accolto in Vaticano, dove potrà recarsi simbolicamente alla tomba di Pietro nella Basilica

Oggi 10 settembre il gruppo del “Road to Rome” verrà accolto in Vaticano, dove potrà recarsi simbolicamente alla tomba di Pietro, nella Basilica di San Pietro. La presenza a Roma sarà poi caratterizzata da alcuni importanti incontri alla presenza del presidente dell’Enit, Giorgio Palmucci: alle ore 17.30 presso la sede di Civita dove l’Associazione Civita e l’Associazione Europea delle Vie Francigene organizzano la Tavola Rotonda “I cammini verso il futuro: opportunità e priorità del Recovery Plan” e il giorno 11 settembre alla stessa ora svolge la Tavola rotonda "I cammini di Roma e del centro Italia" (presso Istituto Storico e Cultura dell’Arma del Genio), promossa da Fondazione Magna Carta, Agedi e AEVF con il Patrocinio di Enit.

Cinque Paesi, 16 regioni e 657 Comuni compongono i 3.200 chilometri totali dello straordinario cammino “Via Francigena - Road to Rome”, che oggi raggiunge Roma, prima di proseguire verso Santa Maria di Leuca lungo la via Francigena del Sud. Un lungo e lento viaggio che vuole guardare con ottimismo la ripartenza dopo la pandemia e sensibilizzare le istituzioni per rilanciare la candidatura a Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco della Via Francigena, promossa dalle regioni italiane e dal Ministero italiano della Cultura.

Le statistiche della via Francigena

Significativi i dati registrati dall’Irpet (Istituto regionale per la programmazione del turismo), che ha analizzato la crescita della Via nel decennio 2009-2019: sul podio la Regione Toscana, dove la Francigena attraversa 37 comuni, che negli ultimi 10 anni ha registrato un aumento pari al 63% di pellegrini e turisti, ma il fenomeno riguarda l'intero percorso. La Francigena ha così l’opportunità di mettere in rete i territori anche grazie la lunga marcia “Road to Rome” che ha coinvolto decine di partner (come Intesa Sanpaolo, Credito Sportivo e Snam) e una sfida da cogliere da parte di strutture e istituzioni che possono beneficiare dell'impatto del cammino in termini economici e culturali. La stima di 60mila pellegrini all'anno che camminano per almeno una settimana sulla Via Francigena genera una ricaduta sui territori di oltre 20 milioni di euro.

Presidente Enit: “Paese è unico e primo al mondo più siti Unesco”

il Presidente dell’Enit, Giorgio Palmucci, dichiara: "Con le 28 sedi nel mondo Enit ha fatto da cassa di risonanza di questa espressione così corale di turismo sostenibile. Quello di oggi, la tappa nella Città Eterna è un momento simbolico fondamentale per Enit e per l'Italia non solo perché sigla la ripartenza ma anche perché percorre e realizza in modo ideale un abbattimento dei limiti e delle frontiere imposte dall'emergenza sanitaria. Un ritorno alle esperienze reali in un fil rouge che è uno storytelling fatto di persone che si incoraggiano e incontrano lungo il cammino. Il modo di vivere all'italiana e il Made in Italy sono la peculiarità di questo Paese che è unico e primo al mondo con più siti Unesco. Enit è stata accanto all'esperienza messa in campo dall'associazione vie Francigene con una costante amplificazione mediatica garantendo quasi 300 uscite nazionali e internazionali che sono una boccata d'ossigeno per il settore alle prese con la riconversione sostenibile e per l'immagine della Penisola nel mondo".

Presidente Aevf: “Occasione per far conoscere progetto”

La lunga marcia “Road to Rome” è un'occasione molto importante per far conoscere ad un ampio pubblico internazionale il progetto della Via Francigena, progetto che ha suscitato grande interesse ovunque - sostiene il Presidente AEVF Massimo Tedeschi. L'accoglienza al gruppo di camminatori è stata molto cordiale sia da parte delle autorità locali sia da parte delle associazioni di camminatori che, ad ogni tappa, si sono unite a noi e ci hanno accompagnato.

Direttore Intesa Sanpaolo Lazio-Abruzzo: “Viaggio emozionante”

“Via Francigena Road to Rome dopo tre mesi di cammino è arrivato a Roma e resterà fino al 22 settembre nel Lazio – sottolinea Pierluigi Monceri direttore regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo. Un viaggio emozionante alla scoperta di borghi e luoghi incantevoli che, come Gruppo Intesa Sanpaolo, abbiamo sostenuto con grande entusiasmo poiché crediamo fortemente nella valorizzazione dei territori del nostro splendido Paese e nella promozione di un turismo culturale e sostenibile che può avere anche importanti ritorni economici a favore di comunità e aree geografiche talvolta meno note al grande pubblico ma non per questo meno interessanti e ricche di opportunità”.