Sequestrate 6 tonnellate di cibo scaduto in province di Roma e Latina

L’intervento è stato effettuato dai Nas della Capitale e dal commissariato di Tivoli. In una nota si riporta che è stato effettuato “presso un deposito e sei supermercati affiliati a una nota catena alimentare tutti riconducibili a un 63enne indagato per reati di frode in commercio di sostanze alimentari nocive e in cattivo stato di conservazione”