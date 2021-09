Roma, tentano di rubare in un appartamento: tre arresti

I tre uomini sono stati sorpresi in un condominio in zona Spinaceto mentre tentavano di entrare in un'abitazione

Arrestati nella notte tre uomini sorpresi in un condominio in zona Spinaceto, nel quadrante sud di Roma, mentre tentavano di entrare in un appartamento. I carabinieri della compagnia di Pomezia li hanno arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato in abitazione.

L'arresto

I tre uomini di origini georgiane hanno raggiunto la porta d'ingresso di un appartamento di un palazzo di viale Eroi di Rodi e hanno tentato di aprirla armeggiando con dei grimaldelli sulla serratura. Ma la proprietaria, in quel momento presente in casa, grazie anche alla segnalazione del suo vicino di casa che aveva notato la scena sul pianerottolo, ha immediatamente allertato i carabinieri. I militari della stazione Roma Tor de' Cenci, che erano già sulle loro tracce, li hanno bloccati e hanno sequestrato chiavi inglesi, grimaldelli e un grosso cacciavite.