Incendio a Ostia, fiamme in un appartamento

Il rogo è divampato in una stanza di un'abitazione al piano terra una palazzina in via delle Aleutine

Fiamme nella notte in un appartamento di un palazzo di via delle Aleutine, a Ostia. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. A quanto riferito dai pompieri, il rogo si è sviluppato in una stanza di un appartamento al piano terra di una palazzina di sei e non ci sono condomini trasportati in ospedale. Secondo quanto si apprende, all'interno dell'appartamento erano presenti dieci cittadini del Bangladesh che sono stati fatti evacuare. Sul posto sono giunti anche i poliziotti del Distretto Lido. A causare l'incendio, si ipotizza, un cortocircuito di un elettrodomestico o di una presa.