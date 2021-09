Incidenti di montagna: escursionista ferito sul monte Terminillo

Una volta individuato l'uomo, gli aerosoccorritori si sono calati col verricello dall'elicottero 'Drago 145', in volo stazionario sulla parete rocciosa

Un escursionista ferito è stato soccorso sul versante del monte Elefante, sulle pendici del monte Terminillo, nel Reatino. Una volta individuato l'uomo, gli aerosoccorritori si sono calati col verricello dall'elicottero 'Drago 145', in volo stazionario sulla parete rocciosa. L'escursionista è stato quindi prelevato e trasportato in una piazzola dove lo attendevano i sanitari del 118 per le prime cure.