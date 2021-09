Estate 2021, cosa fare a Roma: gli eventi di settembre

A Roma non mancano gli appuntamenti in città per vivere questo settembre seguendo gli eventi in programma. Si va da quelli teatrali alla musica all’aperto

Un viaggio di quattro giorni, dal 9 al 12 settembre, dedicato al baccalà per celebrare cultura popolare e tradizione gastronomica di un alimento crocevia di religione, storia e miti. Torna la seconda edizione di “Roma Baccalà”, la manifestazione in programma nel quartiere Garbatella con un ampio calendario di appuntamenti che prevede incontri, assaggi e laboratori. Niente street food per la proposta gastronomica dell'evento, che sarà invece affidata a Ostissimi, l'Associazione degli Osti di Roma promotori della tradizione culinaria capitolina, che per l'occasione realizzeranno un ventaglio di proposte: dalla crema di ceci e baccalà con crostone di pane al rosmarino, al fletto fritto e gnocchi mediterranei, a quello mantecato passando per quello umido con peperone crusco a quello con patate e cipolle di Tropea.

Vinòforum 2021 al Parco Tor di Quinto

Torna più forte che mai Vinòforum – Lo Spazio del Gusto, che quest’anno festeggia il suo 18esimo compleanno con un’edizione speciale, in programma da venerdì 10 a domenica 19 settembre presso il Parco Tor di Quinto (Via Fornaci di Tor di Quinto). L’edizione 2021 rappresenta una tappa strategica per consolidare la vera ripartenza del settore.

Wave Market Fair, la fiera dell'artigianato e del design al PratiBus District

Il 4 e 5 Settembre 2021 PratiBus District, la location industriale nel cuore di Roma, farà da palcoscenico a una selezione di imprese artigiane, designer, case editrici, illustratori e produttori eno-gastronomici provenienti da tutto il territorio nazionale. Il biglietto d'ingresso a Wave Market Fair è acquistabile sia online sia alle casse, nei giorni dell’evento. Il biglietto è nominale e dà diritto all’ingresso per un intero weekend. L’ingresso è gratuito per minorenni, persone con disabilità motorie e accompagnatori, studenti di università in convenzione.

“Biodivercity”

Nell’area pedonale esterna del Parco della Musica continua fino al 28 settembre “Biodivercity”, un’installazione di mille metri quadri che coniuga arte, natura e architettura realizzata in collaborazione con il Festival del verde e del paesaggio. Ingresso libero.

Tour tra cascate e cavità a Gallese

Domenica 5 settembre è in programma l’escursione alla scoperta di alcuni tesori nascosti nelle campagne vicine al centro abitato di Gallese, paesino nella provincia di Viterbo. Il percorso, di circa otto chilometri, si snoda in parte su stradine asfaltate di campagna e in parte su sentieri sterrati.