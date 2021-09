Covid, Unità di crisi del Lazio: "Sospeso medico no vax a Frosinone"

Così la nota: "Non ci sarà alcuna interruzione dell'attività assistenziale per i cittadini poiché già stamani ha preso servizio il sostituto"

"La Asl di Frosinone ha sospeso la convenzione con un Medico di Medicina Generale che al momento non si è vaccinato". Lo comunica in una nota l'Unità di Crisi della Regione Lazio.

La nota della Regione

"Inoltre - aggiunge la nota - l'ordine dei Medici della Ciociaria ha sospeso la professionista in attesa della vaccinazione. Non ci sarà alcuna interruzione dell'attività assistenziale per i cittadini poiché già stamani ha preso servizio il sostituto. Questo è un caso isolato, la stragrande maggioranza di medici e operatori è vaccinato, ma è in corso in tutte le Aziende l'attività di verifica nel rispetto della legge".