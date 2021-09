L'episodio è accaduto intorno alle 6 in via Frassinoro, in zona Vitinia. Sul posto la polizia locale

Un uomo è stato trovato morto in strada a Roma per terra con la sua bici. L'episodio è accaduto intorno alle 6 in via Frassinoro, in zona Vitinia. Sul posto la polizia locale: dai primi accertamenti dei vigili, sembrerebbe che il cittadino di 42 anni bengalese sia morto a causa di malore. Chiuso il tratto di strata per i rilievi.