Soldatini passione senza tempo, a Euroma anche il Posaman di Lillo

La mostra

Con 1.400 pezzi in concorso in diverse categorie e tutte le scale, dai 28 ai 120 millimetri, il gioco più antico del mondo ora è arte che fa rivivere la Storia. La tradizione pittorica dell’iconografia russa o l’arte della modellistica in scala di Hollywood hanno alimentato per anni la passione dei creatori di diorami. Oggi dalla scuola spagnola a quella americana, il livello di realismo è così alto da incantare: Cleopatra o Murat, la guida indiana o il soldato Ryan prendono vita nei modelli proposti nella mostra organizzata dall’Alfamodel club, storica associazione romana guidata da Alberto Fabbri che quest’anno compie trent’anni. Anche per questo l’edizione 2021, tornata dopo un anno di stop per il lockdown e oggi regolata da attente procedure anticovid, è in forma speciale. Tra gli ospiti, il modellista Lillo: una riproduzione in edizione limitata del suo Posaman sarà venduta e i proventi saranno devoluti a una onlus per i bambini di paesi poveri.

I pezzi di modellisti

Nelle sale della mostra, i pezzi di modellisti da Francia, Spagna, Malta, Russia, Ungheria, Romania, Grecia, Germania, Svezia, Olanda, Austria e dal Messico. Ci saranno anche un ampio settore commerciale per chi vuole acquistare i primi strumenti e i pezzi più sofisticati e tavoli didattici per i bambini con tutor dell’Alfamodel, oltre a una gara di speed painting. In visione anche importanti collezioni private, alcune a tema (“Il volto del comando”, dal museo milanese di Allevi-Cartacci), e parte della collezione del Museo del soldatino di Ferrara. “Questa edizione di Euroma – spiega Fabbri - cade proprio nel trentesimo anno dalla fondazione dell’Alfa Model: la passione per il modellismo e il soldatino, con la cultura che rappresenta, non conosce confini e ci arricchisce nei suoi molteplici aspetti in un durevole percorso che neanche il tempo e tutte le attuali note difficoltà rallentano. Un rispettabile traguardo di una associazione il cui vanto è sempre stato “L’arte di rendere in piccolo i grandi eventi della Storia”.