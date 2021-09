Caso cinghiali a Roma, Regione: “Responsabilità spetta a Comune”

Dopo l’esposto presentato ieri in Procura dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, contro la Regione Lazio in merito alla gestione dei cinghiali nelle aree urbane, è arrivata la replica da parte del governo regionale, che tramite una nota ha voluto ricordare “ancora una volta che la responsabilità degli animali che si trovano fuori dai parchi è in capo ai comuni. Spetta dunque agli amministratori locali intervenire per contenere la presenza degli animali sulle strade e sul territorio cittadino al fine di salvaguardare la sicurezza della comunità”, afferma la Regione.