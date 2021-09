Covid Roma, scuola: termoscanner e tablet per controlli Green pass

Al via controlli della temperatura all'ingresso e verifica del certificato verde con un tablet al liceo Giulio Cesare di Roma, nel centrale quartiere Trieste. Le operazioni, che hanno coinvolto il personal scolastico, si sono svolte nella biblioteca della scuola. Intorno alle 8 i primi docenti erano in fila sulla scalinata con certificato alla mano. Oggi il primo banco di prova dopo l'entrata in vigore della normativa in materia di green pass e scuola, in occasione degli esami di recupero del debito formativo. I controlli sono avvenuti attraverso la App VerificaC19, in attesa che venga messa a punto la piattaforma che agevolerà le procedure. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)